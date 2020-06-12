Кличко решил пока не ужесточать карантин, но сказал, когда это произойдет

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что сейчас в столице 16 больных Covid-19 на 100 тысяч населения, и когда этот показатель достигнет отметки 24, то в город вернут часть ранее снятых карантинных ограничений.

Источник: брифинг городского головы, который транслируется в Youtube

Детали: По его словам, восстановление ограничений будет касаться, прежде всего, мест большого скопления людей, таких как крупные магазины, торговые центры, рынки и детские сады.

Кличко призвал правоохранительные органы более строго контролировать соблюдение карантина, потому что многие люди нарушают элементарные правила - не носят маски и не держат дистанцию.

Согласно статистике, количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилась на 95 человек. Один человек умер.

По состоянию на пятницу в столице уже 3766 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Выздоровели за минувшие сутки 79 человек. Всего коронавирус преодолели 1 132 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 24, в Дарницком - 23 и в Оболонском районе - 11 случаев.

Предыстория: Из-за увеличения случаев заболевания Covid-19 власти Киева в пятницу рассматривали возможность усиления карантина в городе.

Уже вторые сутки в Украине фиксируют более 680 новых случаев заболевания COVID-19, в то время как ранее статистика находилась в пределах 300-500.