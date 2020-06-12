Порошенко – Зеленському: Ви мені не ворог

Попередник Володимира Зеленського на посаді президента України Петро Порошенко відреагував на слова глави держави в інтерв’ю "Українській правді".

Джерело: коментар Порошенка під час телемарафону на честь безвізу в ефірі наближеного до нього телеканалу "Прямий"

Пряма мова: "Я хочу звернутися до влади. Дорогий Володимир Олександрович, може, ви з несподіванкою почуєте ці слова. Послухайте, ви мені не ворог. Я з вами не борюся.

Навпаки, якщо важко - наша команда завжди готова підставити плече, бо ми дуже любимо Україну. Мій ворог – агресор, який прийшов до нас зі зброєю. Повірте, це і ваш ворог. Мій ворог – ті, хто прийшли й вбивають українців. Повірте, це і ваші вороги".

Що було раніше: В інтерв’ю "Українській правді" Зеленський розповів, що Порошенко пропонував йому забути всі попередні конфлікти та "робити щось для країни", але він йому не вірить.

Зеленський вважає, що найбільша біда Порошенка у тому, що він досі вважає себе президентом України.

За словами президента, Порошенко налаштував проти нього міжнародних партнерів, тому спочатку вони сприймали його як ворога України.

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