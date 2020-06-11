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Зеленський назвав головну помилку Порошенка

Четвер, 11 червня 2020, 10:22
Зеленський назвав головну помилку Порошенка

Президент Володимир Зеленський заявив, що попередник Петро Порошенко пропонував йому забути всі попередні конфлікти та "робити щось для країни", але він йому не вірить та вважає, що найбільша біда Порошенка утому, що він досі вважає себе президентом України.

Джерело: інтерв’ю "Української правди" "Володимир Зеленський: Порошенко багато разів мені пропонував зустріч. Казав, що можемо знайти порозуміння"

У Зеленського запитали, про що Порошенко говорив з ним у Верховній Раді кілька місяців тому. 

Президент відповів, що Порошенко багато разів пропонував йому зустрітися і в Раді повторив свою пропозицію. Зеленський поділився, що сказав Порошенку: "Окей, да". 

Пряма мова: "Ми зустрічались після цього… Я вважаю, що його головна помилка, що він вважає себе президентом України. 

Дотепер. І далі так буде вважати. І навіть пройде 10 років, він буде вважати, що він єдиний, який щось там зробив для України, а всі інші ніхто". 

Деталі: За словами Зеленського, на зустрічі Порошенко сказав, що хоче допомагати країні: "І він каже: "давайте забудемо все, що було, давайте щось робити для країни". 

Президент вважає, що він і його попередник зовсім різні. Зеленський сказав, що не повірив Порошенку: "З ним не можна домовлятися – це кажуть як його колишні друзі, так його колишні вороги, наші перші президенти. Кажуть: немає сенсу. Ну, просто немає сенсу".

На питання, чи хоче Зеленський, щоб Порошенка посадили у в’язницю він відповів: "Людина має "сидіти", якщо є за що "сидіти". Ось і все. А за що "сидіти", встановлюють правоохоронні органи, потім вирок виносить суд". 

Передісторія: 

  • 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.
  • Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного указу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка
  • Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Прокуратура буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою.
  • Зеленський уже понад рік займає президентське крісло. У другому турі виборів його опонентом був Порошенко. 
  • Раніше Зеленський зізнався, що не користується Facebook через ботоферму Порошенка та його оточення.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийПорошенкопрезидент
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