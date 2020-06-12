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Порошенко – Зеленскому: Вы мне не враг

Пятница, 12 июня 2020, 12:48

Предшественник Владимира Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко отреагировал на слова главы государства в интервью "Украинской правде".

Источник: комментарий Порошенко во время телемарафона в честь безвиза в эфире приближенного к нему телеканалу "Прямой"

Прямая речь: "Я хочу обратиться к власти. Дорогой Владимир Александрович, может, вы с неожиданностью услышите эти слова. Послушайте, вы мне не враг. Я с вами не борюсь.

Наоборот, если трудно - наша команда всегда готова подставить плечо, потому что мы очень любим Украину. Мой враг - агрессор, который пришел к нам с оружием. Поверьте, это и ваш враг. Мой враг - те, кто пришли и убивают украинцев. Поверьте, это и ваши враги".

Что было раньше: Зеленский в интервью "Украинской правде" заявил, что Порошенко предлагал ему забыть все предыдущие конфликты и "делать что-то для страны", но он ему не верит.

Зеленский считает, что самая большая беда Порошенко в том, что он до сих пор считает себя президентом Украины.

По словам президента, Порошенко настроил против него международных партнеров, поэтому сначала они воспринимали его как врага Украины.

Знать больше: Владимир Зеленский: Порошенко много раз мне предлагал встречу. Говорил, что можем найти понимание

Украинская правда
Темы: ПорошенкоЗеленскийпрезидент


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