Усі розділи
Укр / Рус

Зеленський: Треба швидко встановити причини зростання захворюваності

П'ятниця, 12 червня 2020, 14:50

Президент Володимир Зеленський закликав уряд терміново встановити причини зростання захворюваності на коронавірус в Україні і тільки після цього вирішувати, чи посилювати карантин.

Джерело: селекторна нарада щодо запобігання поширенню COVID-19 під головуванням Зеленського, про яку повідомляє сайт президента

Деталі: Зеленський зауважив, що зростання захворюваності серед населення може спостерігатися через збільшення кількості тестувань. Адже за добу в середньому вже проводиться близько 20 тисяч ПЛР- та ІФА-тестів. Тому перед тим, як ухвалювати рішення щодо жорсткіших обмежувальних заходів, треба зрозуміти причини зростання числа хворих.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив занепокоєння зростанням кількості хворих на коронавірус другий день поспіль.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, зафіксовано також збільшення кількості звернень із симптомами коронавірусу, випадків пневмонії та госпіталізації з ознаками хвороби. Осередки виявлення нових хворих на коронавірус – розпорошені.

Пряма мова Зеленського: "Треба швидко встановити причини зростання захворюваності. А до цього всі відповідні органи мають звертати увагу населення на необхідність дотримання маскового режиму та соціальної дистанції на вулиці. Бачу, що люди ходять без масок. Тільки дотримання заходів безпеки захистить нас від загрози захворіти та врятує нашу економіку від карантину".

Передісторія: Вже другу добу в Україні фіксують більше 680 нових випадків захворювання на COVID-19, у той час як раніше статистика трималася в межах 300-500.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив цю ситуацію "усуненням черги" з тест-зразків.

Українська правда
Теми: Зеленськийкарантинкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна стала членом Програми розширених можливостей НАТО

Україна повністю отримала 2,1 мільярда доларів першого траншу від МВФ — Смолій

У дружини президента України виявили коронавірус

фотоУ Порошенка заявляють, що за ним слідкують: вимагають пояснень Зеленського

Уряд дозволив в’їзд іноземцям

Кабмін наново поділив Україну на райони: 129 замість 490

Усі головні новини...
Зеленський
У дружини президента України виявили коронавірус
У Порошенка заявляють, що за ним слідкують: вимагають пояснень Зеленського
Зеленський змінив очільника Запоріжжя
Останні новини
17:45
Буславець хоче заборонити спалювати газ на ТЕС для завантаження вугільних шахт
17:38
фотоУ Княжичах підстрелили депутата райради: посварились через дітей
17:30
Напад на Стерненка: слідство каже, що підозрюваний вже місяць в розшуку, але в базі його немає
17:30
ЦВК зареєструвала нового нардепа від "слуг"
17:23
Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла
17:04
Україна стала членом Програми розширених можливостей НАТО
16:58
Велосипедисти назвали 30 найнебезпечніших місць у Києві та вимагають покращення умов
16:50
У Грузії заявили, що не псуватимуть відносини з Києвом через Саакашвілі
16:49
Водосховища Сімферополя сильно обміліли: окупанти шукають вихід із ситуації
16:39
Зеленський запропонував Швеції будувати сміттєпереробні заводи в Україні
Усі новини...