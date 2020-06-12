Зеленський: Треба швидко встановити причини зростання захворюваності

Президент Володимир Зеленський закликав уряд терміново встановити причини зростання захворюваності на коронавірус в Україні і тільки після цього вирішувати, чи посилювати карантин.

Джерело: селекторна нарада щодо запобігання поширенню COVID-19 під головуванням Зеленського, про яку повідомляє сайт президента

Деталі: Зеленський зауважив, що зростання захворюваності серед населення може спостерігатися через збільшення кількості тестувань. Адже за добу в середньому вже проводиться близько 20 тисяч ПЛР- та ІФА-тестів. Тому перед тим, як ухвалювати рішення щодо жорсткіших обмежувальних заходів, треба зрозуміти причини зростання числа хворих.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив занепокоєння зростанням кількості хворих на коронавірус другий день поспіль.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, зафіксовано також збільшення кількості звернень із симптомами коронавірусу, випадків пневмонії та госпіталізації з ознаками хвороби. Осередки виявлення нових хворих на коронавірус – розпорошені.

Пряма мова Зеленського: "Треба швидко встановити причини зростання захворюваності. А до цього всі відповідні органи мають звертати увагу населення на необхідність дотримання маскового режиму та соціальної дистанції на вулиці. Бачу, що люди ходять без масок. Тільки дотримання заходів безпеки захистить нас від загрози захворіти та врятує нашу економіку від карантину".

Передісторія: Вже другу добу в Україні фіксують більше 680 нових випадків захворювання на COVID-19, у той час як раніше статистика трималася в межах 300-500.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив цю ситуацію "усуненням черги" з тест-зразків.