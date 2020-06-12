Зеленский: Надо быстро установить причины роста заболеваемости

Президент Владимир Зеленский призвал правительство срочно установить причины роста заболеваемости коронавирусом в Украине и только после этого решать, нужно ли ужестояать карантин.

Источник: селекторное совещание по предотвращению распространения COVID-19 под председательством Зеленского, о котором сообщает сайт президента

Детали: Зеленский отметил, что рост заболеваемости среди населения может наблюдаться из-за увеличения количества тестирований. Ведь за сутки в среднем уже проводится около 20 тыс. ПЦР- и ИФА-тестов. Поэтому перед тем, как принимать решение о жестких ограничительных мерах, надо понять причины роста числа больных.

Прямая речь: "Надо быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина".

Дополняется...