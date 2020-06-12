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Зеленский: Надо быстро установить причины роста заболеваемости

Пятница, 12 июня 2020, 14:50
Зеленский: Надо быстро установить причины роста заболеваемости

Президент Владимир Зеленский призвал правительство срочно установить причины роста заболеваемости коронавирусом в Украине и только после этого решать, нужно ли ужестояать карантин.

Источник: селекторное совещание по предотвращению распространения COVID-19 под председательством Зеленского, о котором сообщает сайт президента

Детали: Зеленский отметил, что рост заболеваемости среди населения может наблюдаться из-за увеличения количества тестирований. Ведь за сутки в среднем уже проводится около 20 тыс. ПЦР- и ИФА-тестов. Поэтому перед тем, как принимать решение о жестких ограничительных мерах, надо понять причины роста числа больных.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль выразил обеспокоенность ростом числа больных коронавирус второй день подряд.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, зафиксировано также увеличение количества обращений с симптомами коронавируса, случаев пневмонии и госпитализации с признаками болезни. Очаги выявления новых больных коронавирусом - рассеяны.

Прямая речь Зеленского: "Надо быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина".

Предыстория: Уже вторые сутки в Украине фиксируют более 680 новых случаев заболевания COVID-19, в то время как ранее статистика находилась в пределах 300-500.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил єту ситуацию "устранением очереди" из тест-образцов.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийкарантинкоронавирус
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