Все разделы
Укр / Рус

Зеленский: Надо быстро установить причины роста заболеваемости

Пятница, 12 июня 2020, 14:50

Президент Владимир Зеленский призвал правительство срочно установить причины роста заболеваемости коронавирусом в Украине и только после этого решать, нужно ли ужестояать карантин.

Источник: селекторное совещание по предотвращению распространения COVID-19 под председательством Зеленского, о котором сообщает сайт президента

Детали: Зеленский отметил, что рост заболеваемости среди населения может наблюдаться из-за увеличения количества тестирований. Ведь за сутки в среднем уже проводится около 20 тыс. ПЦР- и ИФА-тестов. Поэтому перед тем, как принимать решение о жестких ограничительных мерах, надо понять причины роста числа больных.

Прямая речь: "Надо быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина".

Дополняется...

Украинская правда
Темы: Зеленскийкарантинкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

У жены президента Украины обнаружили коронавирус

фотоУ Порошенко заявляют, что за ним следят: требуют объяснений Зеленского

Кабмин разрешил въезд иностранцам

Кабмин заново поделил Украину на районы: 129 вместо 490

видеоВ деле Гандзюк появились новые обстоятельства: следствие возобновили

К Омеляну пришло с обыском ГБР. По делу бывшего "регионала"

Все главные новости...
Зеленский
У жены президента Украины обнаружили коронавирус
У Порошенко заявляют, что за ним следят: требуют объяснений Зеленского
Зеленский сменил руководителя Запорожской области
Последние новости
14:57
КС отменил ответственность судей за заведомо неправосудные приговоры
14:50
Зеленский: Надо быстро установить причины роста заболеваемости
14:44
Коломойский не смог через суд заблокировать работу советников НБУ, Приватбанка и Минфина
14:36
Полицейские разоблачили чиновника "Укрзализныци": нанес ущерб в 854 миллиона
14:35
Нардепы просят привлечь их к отбору кандидатов на вице-премьера по ОПК
14:27
видео"Креатив" заместителей Черновецкого: Киев заставил демонтировать опору ТРЦ на дороге
14:19
Все страны ЕС, кроме Польши и Швеции, прошли пик эпидемии
14:13
МВФ заложил в прогнозы по Украине среднегодовой курс 30 гривень за доллар
14:02
У жены президента Украины обнаружили коронавирус
13:55
Кабмин одобрил обновленную программу действий правительства и внесет ее в Раду
Все новости...