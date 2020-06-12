В Україні все більше регіонів без права пом’якшувати карантин

З 9 до 10 збільшилася за добу кількість регіонів України, які не готові до послаблення карантину. До сумного списку додалася Вінницька область.

Джерело: сайт МОЗ

Деталі: Зокрема станом на 12 червня через поганий показник інцидентності (кількості нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення) не можуть послабити обмеження:

- Київ;

- Київська область;

- Вінницька обл.

- Волинська область;

- Житомирська область;

- Закарпатська область;

- Львівська область;

- Рівненська область;

- Тернопільська область;

- Чернівецька область.

Щоб перейти до наступного етапу, цей показник має складати менше 12 нових випадків на 100 тисяч.

Нагадаємо: Вже другу добу в Україні фіксують більше 680 нових випадків захворювання на COVID-19, у той час як раніше показник жодного разу не перевищував позначку 600.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив цю ситуацію "усуненням черги" з тест-зразків.