В Україні все більше регіонів без права пом’якшувати карантин
З 9 до 10 збільшилася за добу кількість регіонів України, які не готові до послаблення карантину. До сумного списку додалася Вінницька область.
Джерело: сайт МОЗ
Деталі: Зокрема станом на 12 червня через поганий показник інцидентності (кількості нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення) не можуть послабити обмеження:
- Київ;
- Київська область;
- Вінницька обл.
- Волинська область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Львівська область;
- Рівненська область;
- Тернопільська область;
- Чернівецька область.
Щоб перейти до наступного етапу, цей показник має складати менше 12 нових випадків на 100 тисяч.
Нагадаємо: Вже другу добу в Україні фіксують більше 680 нових випадків захворювання на COVID-19, у той час як раніше показник жодного разу не перевищував позначку 600.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив цю ситуацію "усуненням черги" з тест-зразків.