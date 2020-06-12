В Украине все больше регионов без права смягчать карантин
С 9 до 10 увеличилось за сутки количество регионов Украины, которые не готовы к ослаблению карантина. В печальный список добавилась Винницкая область.
Источник: сайт Минздрава
Детали: В частности, по состоянию на 12 июня из-за плохого показателя инцидентности (количества новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения) не могут ослабить ограничения:
- Киев;
- Киевская область;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Львовская область;
- Ровенская область;
- Тернопольская область;
- Черновицкая область.
Чтобы перейти к следующему этапу, этот показатель должен составлять менее 12 новых случаев на 100 тысяч.
Напомним: Уже вторые сутки в Украине фиксируют более 680 новых случаев заболевания COVID-19, в то время как ранее этот показатель ни разу не превышал отметку 600.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил єту ситуацию "устранением очереди" из тест-образцов.