В Украине все больше регионов без права смягчать карантин

С 9 до 10 увеличилось за сутки количество регионов Украины, которые не готовы к ослаблению карантина. В печальный список добавилась Винницкая область.

Источник: сайт Минздрава

Детали: В частности, по состоянию на 12 июня из-за плохого показателя инцидентности (количества новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения) не могут ослабить ограничения:

- Киев;

- Киевская область;

- Винницкая область;

- Волынская область;

- Житомирская область;

- Закарпатская область;

- Львовская область;

- Ровенская область;

- Тернопольская область;

- Черновицкая область.

Чтобы перейти к следующему этапу, этот показатель должен составлять менее 12 новых случаев на 100 тысяч.

Напомним: Уже вторые сутки в Украине фиксируют более 680 новых случаев заболевания COVID-19, в то время как ранее этот показатель ни разу не превышал отметку 600.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил єту ситуацию "устранением очереди" из тест-образцов.