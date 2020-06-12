На Львівщині знову продовжили карантин: на тиждень

Показники захворюваності на Covid-19 у Львівській області не дозволяють послабити карантинні обмеження: карантин у регіоні продовжили ще на тиждень.

Джерело: Львівська ОДА

Деталі: Рішення ухвалили в п’ятницю під час засідання комісіє ТЕБ та НС. Постанова Кабміну передбачає три критерії, за якими можна послаблювати карантин. Львівщина попадає під послаблення лише по двох. По інцидентності область не проходить межу, за якою можна пом’якшувати карантин.

На Львівщині стабільно високі цифри госпіталізованих хворих.

Пряма мова голови Львівської ОДА Максима Козицького: "За дві попередні доби на Львівщині зафіксовано понад 250 нових хворих на коронавірус. Це антирекорд, загальний показник інцидентності по області, при нормі 12, зараз становить 21,4. Тому, зважаючи на це, про послаблення карантину поки говорити не можемо.

Я розумію, що люди втомилися від карантину, а бізнес щодня зазнає нових збитків, проте, ризикувати здоров’ям мешканців області ми не можемо"

Деталі: За словами голови ОДА, економічні втрати від пандемії та карантину зараз передбачити і оцінити важко, однак відмова від карантинних заходів може спричинити суттєві людські втрати.

Козицький риторично поцікавився, чи готові перевізники, власники фітнес клубів та ресторанів, які щодня пікетують ОДА з вимогою дозволити їм працювати, взяти на себе відповідальність за нових хворих і нові летальні випадки.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, суттєвого зростання кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування за останні 7 днів не спостерігається, однак ті пацієнти, які потрапляють до лікарень, перебувають у важкому або середньої тяжкості станах.

Заповненість ліжок – майже 34,8%, а кількість проведених ПЛР тестувань на 100 тис населення – 27, Показник інцидентності по Львову 41.

Наступне засідання, на якому розглянуть можливе послаблення карантинних заходів, відбудеться 19 червня.

Нагадаємо: Регіони України продовжують втрачати можливість пом’якшувати карантин. Стано на 12 червня з 9 до 10 збільшилася їх кількість. До сумного списку додалася Вінницька область.

Вже другу добу в Україні фіксують більше 680 нових випадків захворювання на COVID-19, у той час як раніше показник жодного разу не перевищував позначку 600.