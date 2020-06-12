На Львовщине снова продлили карантин: на неделю

Показатели заболеваемости Covid-19 во Львовской области не позволяют ослабить карантин: карантин в регионе продлили еще на неделю.

Источник: Львовская ОГА

Детали: Решение приняли в пятницу во время заседания комиссии ТЭБ и ЧС. Постановление Кабмина предусматривает три критерия, по которым можно ослаблять карантин. Львовщина попадает под ослабления только по двум. По инцидентности область не проходит грань, за которой можно смягчать карантин.

На Львовщине стабильно высокие цифры госпитализированных больных.

Прямая речь председателя Львовской ОГА Максима Козицкого: "За двое предыдущих суток на Львовщине зафиксировано более 250 новых больных коронавирусом. Это антирекорд, общий показатель инцидентности по области, при норме 12 сейчас составляет 21,4. Поэтому, несмотря на это, об ослаблении карантина пока говорить не можем.

Я понимаю, что люди устали от карантина, а бизнес ежедневно несет новые убытки, однако, рисковать здоровьем жителей области мы не можем".

Детали: По словам председателя ОГА, экономические потери от пандемии и карантина сейчас предсказать и оценить трудно, однако отказ от карантинных мер может повлечь существенные человеческие потери.

Козицкий риторически поинтересовался, готовы ли перевозчики, владельцы фитнес клубов и ресторанов, которые ежедневно пикетируют ОГА с требованием разрешить им работать, взять на себя ответственность за новых больных и новые летальные случаи.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, существенного роста числа пациентов, нуждающихся в стационарном лечении за последние 7 дней не наблюдается, однако те пациенты, которые попадают в больницы, находятся в тяжелом или средней тяжести состояниях.

Заполненность мест - почти 34,8%, а количество проведенных ПЦР тестирований на 100 тыс населения - 27. Показатель инцидентности по Львову 41.

Следующее заседание, на котором рассмотрят возможно ослабление карантинных мероприятий, состоится 19 июня.

Напомним: Регионы Украины продолжают терять возможность смягчать карантин. По состоянию на 12 июня с 9 до 10 увеличилось их количество. К печальному списку добавилась Винницкая область.

Уже вторые сутки в Украине фиксируют более 680 новых случаев заболевания COVID-19, в то время как ранее этот показатель ни разу не превышал отметку 600.