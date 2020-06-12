Водосховища Сімферополя сильно обміліли: окупанти шукають вихід із ситуації

Водосховища окупованого росіянами Сімферополя сильно обміліли, в місто пустили артезіанську воду зі свердловин.

Джерело: гендиректор підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов, якого цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Ми закінчили перший етап робіт, який дозволив нам від села Віліне до майданчика недалеко від Сімферополя пригнати артезіанську воду. Це вперше за історію нашого міста, традиційним джерелом водопостачання якого є водосховища поверхневого водостоку".

Деталі: За словами Баженова, реконструйований водозабір дасть місту близько 22 тисяч куб. метрів води на добу, що зможе покрити приблизно одну шосту частину потреби (вона становить до 150 тисяч куб. метрів).

Для підтримки Сімферополя до початку липня окупанти мають намір реконструювати ще один водозабір, який забезпечує зараз захід Криму.

До 1 червня рівень наповнення водосховищ природного стоку Криму виявився в 2,3 рази нижче, ніж на літо 2019 року.

За даними синоптиків, відсутність істотних опадів навесні і малосніжна зима сприяли встановленню невластивого для цієї пори року низького рівня води не тільки в басейнах малих річок північного передгір'я і південного берега, але і в басейнах основних річок.

Передісторія:

До незаконної окупації Криму Росією близько 85% потреб місцевих жителів в прісній воді забезпечував Північно-Кримський канал, що йде від Дніпра. Після віроломної анексії Україна його перекрила.

Періодично ті чи інші політичні сили в Україні піднімають питання відновлення поставок води в окупований Крим. Однак під тиском громадськості і проукраїнських сил це питання - не на часі, адже РФ продовжує наполягати, що питання з Кримом "закрито".

Новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль 5 березня заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що там живуть українці, а Крим – це Україна.

Пізніше, очевидно з огляду на резонанс своєї заяви, прем'єр написав пост у соцмережі, уточнюючи, що питання подачі води до Криму неможливо вирішити до деокупації півострова.

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