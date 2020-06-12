Водохранилища Симферополя сильно обмелели: оккупанты ищут выход из ситуации

Водохранилища оккупированного россиянами Симферополя сильно обмелели, в город пустили артезианскую воду из скважин.

Источник: гендиректор предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов, которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы закончили первый этап работ, который позволил нам от села Вилино до площадки недалеко от Симферополя пригнать артезианскую воду. Это впервые за историю нашего города, традиционным источником водоснабжения которого являются водохранилища поверхностного водостока".

Детали: По словам Баженова, реконструированный водозабор даст городу около 22 тысяч куб. метров воды в сутки, что сможет покрыть примерно одну шестую часть потребности (она составляет до 150 тысяч куб. метров).

Для поддержки Симферополя к началу июля оккупанты намерены реконструировать еще один водозабор, обеспечивающий сейчас запад Крыма.

К 1 июня уровень наполнения водохранилищ естественного стока Крыма оказался в 2,3 раза ниже, чем к лету прошлого года.

По данным синоптиков, отсутствие существенных осадков весной и малоснежная зима способствовали установлению нехарактерного для этого времени года низкого уровня воды не только в бассейнах малых рек северного предгорья и южного берега, но и в бассейнах основных рек.

Предыстория:

До незаконной оккупации Крыма Россией около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После вероломной аннексии Украина его перекрыла.

Периодически те или иные политические силы в Украине поднимают вопрос возобновления поставок воды в оккупированный Крым. Однако под давлением общественности и проукраинских сил этот вопрос - не на повестке дня, ведь РФ продолжает настаивать, что вопрос с Крымом "закрыт".

Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль 5 марта 2020 года заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы, а Крым - это Украина.

Позже, очевидно учитывая резонанс своего заявления, премьер написал пост в соцсети, уточняя, что вопрос подачи воды в Крым невозможно решить до деоккупации полуострова.

Знать больше: Что происходит с оккупированным Крымом без днепровской воды. 13 фактов