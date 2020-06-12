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Бойовики 4 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі – штаб

П'ятниця, 12 червня 2020, 18:14
Бойовики 4 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі – штаб
Фото штабу ООС

З початку доби 12 червня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, втрат серед збройних сил України немає.

Джерело: штаб Операції об’єднаних сил у Facebook

Дослівно: "Збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю".

Деталі: Зокрема, неподалік Верхньоторецького противник на світанку відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Згодом, агресор поблизу Авдіївки застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Біля Луганського ворог двічі обстріляв позиції ЗСУ із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Повідомляється, що у відповідь наші воїни відкривали прицільний вогонь по ворожих опорних пунктах, у зв’язку з чим загарбники припинили свою активність.

Від початку доби втрат у лавах Об'єднаних сил немає.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим тиші дотримувався.

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаОб'єднані сили на Донбасі
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