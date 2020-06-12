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Боевики 4 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе – штаб

Пятница, 12 июня 2020, 18:14
Фото штаба ООС

С начала суток 12 июня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, потерь среди вооруженных сил Украины нет.

Источник: штаб Операции объединенных сил в Facebook

Дословно: "Вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие".

Детали: В частности, неподалеку от Верхнеторецкого  противник на рассвете открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Позже агрессор вблизи Авдеевки применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Возле Луганского враг дважды обстрелял позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Сообщается, что в ответ наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам, в результате чего захватчики прекратили свою активность.

С начала суток потерь в рядах Объединенных сил нет.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдался. 

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаОбъединенные силы на Донбассе


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