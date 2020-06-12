Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики 4 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе – штаб

Пятница, 12 июня 2020, 18:14
Боевики 4 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе – штаб
Фото штаба ООС

С начала суток 12 июня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, потерь среди вооруженных сил Украины нет.

Источник: штаб Операции объединенных сил в Facebook

Дословно: "Вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие".

Детали: В частности, неподалеку от Верхнеторецкого  противник на рассвете открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Позже агрессор вблизи Авдеевки применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Возле Луганского враг дважды обстрелял позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Сообщается, что в ответ наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам, в результате чего захватчики прекратили свою активность.

С начала суток потерь в рядах Объединенных сил нет.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдался. 

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаОбъединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
Все новости...
Реклама: