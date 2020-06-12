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В окупованому Антрациті страйк: бойовики викрали кількох мітингарів

П'ятниця, 12 червня 2020, 18:40
В окупованому Антрациті страйк: бойовики викрали кількох мітингарів

На території окупованої Луганської області понад 100 гірників уже тиждень залишаються під землею через заборгованість по заробітній платі.

Джерело: пресслужба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Дослівно: "5 червня було оголошено про початок страйку працівників шахти "Комсомольська" (м. Антрацит). Понад 120 гірників відмовилися підніматися на поверхню до тих пір, поки їм не погасять борги по зарплаті за останні три місяці.

"Влада" ТОТ ЛО спробувала ізолювати страйкарів, оголосивши 7 червня "карантин" в Антрацитівському районі і м.Ровеньки, який де-фактор виглядав як блокування під’їздів до страйкуючої шахти.

Було зафіксовано спроби заблокувати у зазначеному районі роботу соціальних мереж і мобільного зв’язку.

Страйк шахтарів на шахті "Комсомольська" триває, понад 100 осіб тиждень залишаються під землею.

За наявною інформацією, кількох активних прихильників страйкарів було викрадено підконтрольними Росії бойовиками".

Деталі: Відзначається, що у місцевих медіа факт страйку повністю ігнорується, або для дискредитації подається як інспірований протест.

Ситуація ускладнена тим, що окупанти проводить "реорганізацію" вугільних підприємств на Луганщині, яка призводить до скорочення робочих місць.

При цьому після "реорганізації" борги по зарплатах намагаються формально залишити на старих юридичних особах, позбавляючи шахтарів зароблених грошей.

Повідомляється, що страйк підтримали гірники шахти "Белореченская" (н.п. Білоріченськ Лутугінського району Луганщини).

Одночасно з шахтарями через борги по зарплаті оголосили страйк працівники двох цехів Алчевського металургійного комбінату.

У зв’язку із цим, бойовики вирішили штрафувати людей за запізнення на робоче місце (5000 рос. руб.), а всім потенційним учасникам страйку зарплату буде знижено в 2 рази (до 9000 рос. руб/міс).

Водночас, в управлінні окупованої "залізниці" обіцяли виплатити заборгованість за останні три місяці в період до 12.06.2020.

Також в МінТОТ повідомили про пропагандистську кампанію до "Дня Росії" 12 червня. Зокрема, на балконах приватних осель в окупованих регіонах примусово розвішали російські прапори.

Повідомляється, що через спробу зняти з балкону своєї квартири російських прапор бойовики викрали мешканку Іспанії Євгенію Йепес-Веньєсу.

У міністерстві додали, що окупанти відмовляються приділяти увагу цьому інциденту і заблокували його розгляд на засіданні ТКГ.

Українська правда

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Теми: Луганська областьшахтиОРДЛОокупаціямітинги
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