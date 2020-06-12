В оккупированном Антраците забастовка: боевики похитили нескольких митингующих

На территории оккупированной Луганской области более 100 горняков уже неделю остаются под землей из-за задолженности по заработной плате.

Источник: пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Дословно: "5 июня было объявлено о начале забастовки работников шахты "Комсомольская" (г. Антрацит). Более 120 горняков отказались подниматься на поверхность до тех пор, пока им не погасят долги по зарплате за последние три месяца.

"Власть" ВОТ ЛО попыталась изолировать бастующих, объявив 7 июня "карантин" в Антрацитовском районе и г. Ровеньки, который де-факто выглядел как блокирование подъездов к бастующим шахтам.

Было зафиксировано попытки заблокировать в указанном районе работу социальных сетей и мобильной связи.

Забастовка шахтеров на шахте "Комсомольская" продолжается, более 100 человек неделю остаются под землей.

По имеющейся информации, нескольких активных сторонников бастующих похитили подконтрольные России боевики".

Детали: Отмечается, что в местных СМИ факт забастовки полностью игнорируется, или для дискредитации подается как инспирирован протест.

Ситуация осложнена тем, что оккупанты проводят "реорганизацию" угольных предприятий Луганской области, которая приводит к сокращению рабочих мест.

При этом после "реорганизации" долги по зарплатам пытаются формально оставить на старых юридических лицах, лишая шахтеров заработанных денег.

Сообщается, что забастовку поддержали горняки шахты "Белореченская" (н.п. Белореченский Лутугинского района Луганщины).

Одновременно с шахтерами-за долгов по зарплате объявили забастовку работники двух цехов Алчевского металлургического комбината.

В связи с этим, боевики решили штрафовать людей за опоздание на рабочее место (5000 рус. руб.), а всем потенциальным участникам забастовки зарплату будут снижать в 2 раза (до 9000 рус. руб/мес).

В то же время, в управлении оккупированной "железной дороги" обещали выплатить задолженность за последние три месяца в период до 12.06.2020.

Также в МинВОТ сообщили о пропагандистской кампании ко "Дню России" 12 июня. В частности, на балконах частных домов в оккупированных регионах принудительно развесили российские флаги.

Сообщается, что из-за попытки снять с балкона своей квартиры флаг, боевики похитили жительницу Испании Евгению Йепес-Веньесу.

В министерстве добавили, что оккупанты отказываются уделять внимание этому инциденту и заблокировали его рассмотрение на заседании ТКГ.