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Ляшко розповів, коли відбудеться суд щодо посиденьок із Зеленським у кафе

Субота, 13 червня 2020, 01:04

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що суд з приводу порушення карантину під час поїздки президента Володимира Зеленського на Хмельниччину має відбутись 19 червня.

Джерело: Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Здається 19 числа буде судовий розгляд справи. І я думаю, що як мінімум 17 тисяч гривень (заплатити штраф – УП)".

Деталі: Санлікар нагадав, що правоохоронці склали адміністративний протокол після розпиття кави президентом разом із командою у закладі харчування у період карантину. Ляшко також заявив, що не планує оскаржувати рішення суду. Він також наполягає на тому, що вказана подія не була відпочинком.

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Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський 3 червня відвідав кав'ярню у Хмельницькому, хоча заклади харчування мали відкрити для відвідувачів зали лише з 5 червня, а доти працювали на відкритому повітрі.
  • Разом із ним у кафе були щонайменше ще 5 осіб, зокрема перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет, очільник Хмельницького Олександр Симчишин та головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
  • Наступного дня головний санлікар виправдовував прихід у кав’ярню перевіркою закладів на готовність до нового пом’якшення карантину, а Зеленський висловлював готовність сплатити штраф, якщо порушив вимоги Кабінету міністрів.
  • Пізніше Зеленський заявив, що за порушення карантинних обмежень під час робочої поїздки на Хмельниччину йому виписали штраф. Про штраф також повідомив Віктор Ляшко. 

Українська правда
Теми: ЗеленськийХмельницькийкарантин


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