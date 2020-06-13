Ляшко розповів, коли відбудеться суд щодо посиденьок із Зеленським у кафе

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що суд з приводу порушення карантину під час поїздки президента Володимира Зеленського на Хмельниччину має відбутись 19 червня.

Джерело: Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Здається 19 числа буде судовий розгляд справи. І я думаю, що як мінімум 17 тисяч гривень (заплатити штраф – УП)".

Деталі: Санлікар нагадав, що правоохоронці склали адміністративний протокол після розпиття кави президентом разом із командою у закладі харчування у період карантину. Ляшко також заявив, що не планує оскаржувати рішення суду. Він також наполягає на тому, що вказана подія не була відпочинком.

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