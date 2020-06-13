Ляшко рассказал, когда состоится суд по посиделкам с Зеленским в кафе

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что суд по поводу нарушения карантина во время поездки президента Владимира Зеленского в Хмельницкую область должен состояться 19 июня.

Источник: Ляшко в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Кажется 19 числа будет судебное разбирательство. И я думаю, что как минимум 17 тысяч гривен (заплатить штраф – УП)".

Детали: Санврач напомнил, что правоохранители составили административный протокол после распития кофе президентом вместе с командой в заведении питания в период карантина. Ляшко также заявил, что не планирует обжаловать решение суда. Он настаивает на том, что указанная событие не было отдыхом.

Читайте также: "Хотел заразиться коронавирусом". Два дня с президентом Зеленским

Предыстория: