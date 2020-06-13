Ляшко рассказал, когда состоится суд по посиделкам с Зеленским в кафе
Суббота, 13 июня 2020, 01:04
Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что суд по поводу нарушения карантина во время поездки президента Владимира Зеленского в Хмельницкую область должен состояться 19 июня.
Источник: Ляшко в эфире телеканала "Украина 24"
Прямая речь: "Кажется 19 числа будет судебное разбирательство. И я думаю, что как минимум 17 тысяч гривен (заплатить штраф – УП)".
Детали: Санврач напомнил, что правоохранители составили административный протокол после распития кофе президентом вместе с командой в заведении питания в период карантина. Ляшко также заявил, что не планирует обжаловать решение суда. Он настаивает на том, что указанная событие не было отдыхом.
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Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский 3 июня посетил кафе в Хмельницком, хотя заведения общепита должны были открыть для посетителей залы только с 5 июня, а до этого работали на открытом воздухе.
- Вместе с ним в кафе были по меньшей мере 5 человек, в том числе первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, глава Хмельницкого Александр Симчишин и главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- На следующий день главный санврач оправдывал приход в кафе проверкой заведений на готовность к новому смягчения карантина, а Зеленский высказывал готовность оплатить штраф, если нарушил требования Кабинета министров.
- Позже Зеленский заявил, что за нарушение карантинных ограничений во время рабочей поездки в Хмельницкую область ему выписали штраф. О штрафе также сообщил Виктор Ляшко.
Украинская правда