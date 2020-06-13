Біля КПВВ на Донбасі помер чоловік, не зміг потрапити в ОРДО – місія ООН

Біля контрольного пункту виїзду-в'їзду у Мар’їнці помер 59-річний чоловік, який намагався потрапити до родини, що проживає на непідконтрольній уряду території Донецької області.

Джерело: Моніторингова місія ООН з прав людини у Facebook

Деталі: Зазначається, що загиблий кілька місяців провів у медзакладах на підконтрольній Україні території. Після відновлення роботи КПВВ чоловік чекав на можливість потрапити до так званої "ДНР".

Увечері 11 червня йому стало зле, та він на "швидкій" потрапив до лікарні. Невдовзі чоловік повернувся до автобусної зупинки біля КПВВ з метою потрапити на тимчасово окуповану територію.

Через кілька годин він помер від серцевого нападу.

У місії закликали "всі залучені сторони по обидві боки лінії зіткнення сприяти перетину з гуманітарних підстав".

Водночас у штабі ООС про смерть чоловіка не повідомляли.

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