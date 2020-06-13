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Возле КПВВ на Донбассе умер человек, не смог попасть в ОРДО – миссия ООН

Суббота, 13 июня 2020, 01:38

Возле контрольного пункта выезда-въезда в Марьинке умер 59-летний мужчина, который пытался попасть к семьи, что проживает на неподконтрольной правительству территории Донецкой области.

Источник: Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Facebook

Детали: Отмечается, что погибший несколько месяцев провел в медучреждениях на подконтрольной Украине территории. После восстановления работы КПВВ мужчина ждал возможность попасть в так называемую "ДНР".

Вечером 11 июня ему стало плохо, и он на "скорой" попал в больницу. Вскоре мужчина вернулся на автобусной остановке возле КПВВ с целью попасть на временно оккупированную территорию.

Через несколько часов он умер от сердечного приступа.

В миссии призвали "все вовлеченные стороны по обе стороны линии соприкосновения способствовать пересечению по гуманитарным основаниям".

В то же время в штабе ООС о смерти мужчины не сообщали.

Напомним:

  • Третьи сутки подряд российские войска и их марионеточные администрации не пропускают гражданских, которые пытаются пересечь линию разграничения в любую из сторон.

Украинская правда
Темы: ДонбассПограничная службаОРДЛО


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