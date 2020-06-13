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Біля Пищевика поранено українського військового

Субота, 13 червня 2020, 15:02

Внаслідок ворожих обстрілів в районі Пищевика поранено українського військового.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Сьогодні, 13 червня, збройні формування російської Федерації в черговий раз відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил в районі населеного пункту Пищевик.

Внаслідок обстрілу один наш захисник отримав кульове поранення".

Деталі: Зазначається, що воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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