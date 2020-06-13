Біля Пищевика поранено українського військового

Внаслідок ворожих обстрілів в районі Пищевика поранено українського військового.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Сьогодні, 13 червня, збройні формування російської Федерації в черговий раз відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил в районі населеного пункту Пищевик.

Внаслідок обстрілу один наш захисник отримав кульове поранення".

Деталі: Зазначається, що воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.