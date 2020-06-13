Біля Пищевика поранено українського військового
Субота, 13 червня 2020, 15:02
Внаслідок ворожих обстрілів в районі Пищевика поранено українського військового.
Джерело: пресцентр ООС
Дослівно: "Сьогодні, 13 червня, збройні формування російської Федерації в черговий раз відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил в районі населеного пункту Пищевик.
Внаслідок обстрілу один наш захисник отримав кульове поранення".
Деталі: Зазначається, що воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.
Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.
Українська правда