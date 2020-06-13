Возле Пищевика ранен украинский военный
Суббота, 13 июня 2020, 15:02
Вследствие вражеских обстрелов в районе Пищевика ранен украинский военный.
Источник: пресс-центр ООС
Дословно: "Сегодня, 13 июня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Пищевик.
В результате обстрела один наш защитник получил пулевое ранение".
Детали: Отмечается, что воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.
Украинская правда