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Рєзніков і Єрмак здали тести на коронавірус

Субота, 13 червня 2020, 14:41

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков та інші учасники делегації, яка 12 червня відвідала Париж, здали тести на коронавірус і очікують результату.

Джерело: коментар Рєзнікова УП

Деталі: Міністр підтвердив, що члени делегації здали тести на коронавірус.

Рєзніков додав, що такі тести здаються після кожного відрядження.

Пряма мова: "Чекаємо офіційних результатів".

Що передувало: У п'ятницю українська делегація здійснила одноденний робочий візит до Франції.

До делегації, крім Рєзнікова, увійшли керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, заступник керівника Офісу голови держави Ігор Жовква та радник президента Руслан Демченко.

Передісторія:

Українська правда
Теми: коронавірусКабінет міністрівОфіс президентаФранція


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