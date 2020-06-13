У Зеленского обещают говорить обо всех случаях заражения коронавирусом в ОП
Президент Украины Владимир Зеленский ограничил встречи и находится на частичном карантине после положительного теста на коронавирус у его супруги, при этом Офис президента будет информировать о положительных тестах Covid-19 среди сотрудников.
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель.
Детали: по словам Мендель, в ОП придерживаются всех мер безопасности: температурный скрининг, ношение масок, социальное дистанцирование, есть все средства индивидуальной безопасности, все сотрудники регулярно проходят тестирование.
Прямая речь: "Офис президента сообщает о подтвержденных случаях заболевания, как это было в случае с первой леди Еленой Зеленской. Пока информация, распространенная социальными сетями и анонимными источниками – это информационная вспышка. Если будет подтверждение о заболевших – Офис президента об этом сообщит".
Напомним:
- У супруги президента Владимира Зеленского Елены лабораторно подтвердили коронавирус.
- Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и другие участники делегации, которая 12 июня посетили Париж, сдали тесты на коронавирус и ожидают результата.