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У Зеленского обещают говорить обо всех случаях заражения коронавирусом в ОП

Суббота, 13 июня 2020, 17:00
У Зеленского обещают говорить обо всех случаях заражения коронавирусом в ОП

Президент Украины Владимир Зеленский ограничил встречи и находится на частичном карантине после положительного теста на коронавирус у его супруги, при этом Офис президента будет информировать о положительных тестах Covid-19 среди сотрудников.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель.

Детали: по словам Мендель, в ОП придерживаются всех мер безопасности: температурный скрининг, ношение масок, социальное дистанцирование, есть все средства индивидуальной безопасности, все сотрудники регулярно проходят тестирование.

Прямая речь: "Офис президента сообщает о подтвержденных случаях заболевания, как это было в случае с первой леди Еленой Зеленской. Пока информация, распространенная социальными сетями и анонимными источниками – это информационная вспышка. Если будет подтверждение о заболевших – Офис президента об этом сообщит".

Напомним:

  • У супруги президента Владимира Зеленского Елены лабораторно подтвердили коронавирус.
  • Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и другие участники делегации, которая 12 июня посетили Париж, сдали тесты на коронавирус и ожидают результата.

Темы: ЗеленскийкоронавирусОфис президента
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