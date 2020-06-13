Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Венедіктової обіцяють покарати співробітників, які допомагали Злочевському

Субота, 13 червня 2020, 17:28
У Венедіктової обіцяють покарати співробітників, які допомагали Злочевському

Офіс генпрокурора проводить службове розслідування факту втручання до Єдиного реєстру досудових розслідувань для перевірки закриття справи ексміністра екології Миколи Злочевського.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За попередніми даними, працівником Офісу генпрокурора був здійснений вхід до ЄРДР для перевірки інформації про закриття кримінального провадження за підозрою ексміністра екології".

"Наразі встановлюється коло причетних до втручання в ЄРДР осіб. У разі підтвердження інформації, вирішуватиметься питання щодо їх відсторонення від займаних посад та притягнення до відповідальності".

Що передувало: У суботу керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря у 6 мільйонів доларів за закриття провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора.

Передісторія:

  • 12 червня детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі $6 млн.
  • Хабар давали за закриття справи щодо власника "Бурісми" (Burisma Holdings), екс-міністра екології Миколи Злочевського. У цій справі затримали першого заступника голови ДПС у Києві Миколу Ільяшенка.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Офіс генпрокурораЗлочевськийхабарНАБУпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Офіс генпрокурора
Росіяни обстріляли Краматорськ "Іскандерами" – генпрокурор
Роковини удару по ТЦ у Кременчуці: під підозрою троє російських командирів, слідство триває
Підпільний "ЦНАП" у Києві друкував фальшиві документи і водійські права
Останні новини
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
18:43
У США остаточно схвалили оборонний бюджет: $300 млн в ньому - для України
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
ОновленоРосія обстріляла центральну частину Херсона, загинув чоловік
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
Усі новини...
Реклама: