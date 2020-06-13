У Венедіктової обіцяють покарати співробітників, які допомагали Злочевському

Офіс генпрокурора проводить службове розслідування факту втручання до Єдиного реєстру досудових розслідувань для перевірки закриття справи ексміністра екології Миколи Злочевського.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За попередніми даними, працівником Офісу генпрокурора був здійснений вхід до ЄРДР для перевірки інформації про закриття кримінального провадження за підозрою ексміністра екології".

"Наразі встановлюється коло причетних до втручання в ЄРДР осіб. У разі підтвердження інформації, вирішуватиметься питання щодо їх відсторонення від займаних посад та притягнення до відповідальності".

Що передувало: У суботу керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря у 6 мільйонів доларів за закриття провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора.

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