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У Венедіктової обіцяють покарати співробітників, які допомагали Злочевському

Субота, 13 червня 2020, 17:28

Офіс генпрокурора проводить службове розслідування факту втручання до Єдиного реєстру досудових розслідувань для перевірки закриття справи ексміністра екології Миколи Злочевського.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За попередніми даними, працівником Офісу генпрокурора був здійснений вхід до ЄРДР для перевірки інформації про закриття кримінального провадження за підозрою ексміністра екології".

"Наразі встановлюється коло причетних до втручання в ЄРДР осіб. У разі підтвердження інформації, вирішуватиметься питання щодо їх відсторонення від займаних посад та притягнення до відповідальності".

Що передувало: У суботу керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря у 6 мільйонів доларів за закриття провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора.

Передісторія:

  • 12 червня детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі $6 млн.
  • Хабар давали за закриття справи щодо власника "Бурісми" (Burisma Holdings), екс-міністра екології Миколи Злочевського. У цій справі затримали першого заступника голови ДПС у Києві Миколу Ільяшенка.

Українська правда
Теми: Офіс генпрокурораЗлочевськийхабарНАБУпрокуратура


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