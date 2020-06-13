У Венедіктової обіцяють покарати співробітників, які допомагали Злочевському
Офіс генпрокурора проводить службове розслідування факту втручання до Єдиного реєстру досудових розслідувань для перевірки закриття справи ексміністра екології Миколи Злочевського.
Джерело: Офіс генпрокурора
Дослівно: "За попередніми даними, працівником Офісу генпрокурора був здійснений вхід до ЄРДР для перевірки інформації про закриття кримінального провадження за підозрою ексміністра екології".
"Наразі встановлюється коло причетних до втручання в ЄРДР осіб. У разі підтвердження інформації, вирішуватиметься питання щодо їх відсторонення від займаних посад та притягнення до відповідальності".
Що передувало: У суботу керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря у 6 мільйонів доларів за закриття провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора.
Передісторія:
- 12 червня детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі $6 млн.
- Хабар давали за закриття справи щодо власника "Бурісми" (Burisma Holdings), екс-міністра екології Миколи Злочевського. У цій справі затримали першого заступника голови ДПС у Києві Миколу Ільяшенка.