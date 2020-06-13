У Венедиктовой обещают наказать сотрудников, которые помогали Злочевскому

Офис генпрокурора проводит служебное расследование факта вмешательства в Единый реестр досудебных расследований для проверки закрытия дела экс-министра экологии Николая Злочевского.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "По предварительным данным, работником Офиса генпрокурора был осуществлен вход в ЕРДР для проверки информации о закрытии уголовного производства по подозрению экс-министра экологии".

"Сейчас устанавливается круг причастных к вмешательству в ЕРДР человек. В случае подтверждения информации, будет решаться вопрос об их отстранении от занимаемых должностей и привлечении к ответственности".

Что предшествовало: 13 июня руководители САП и НАБУ заявили, что к делу о предложении взятки в 6 миллионов долларов за закрытие производства против экс-министра экологии Николая Злочевского могут быть причастны работники Офиса генпрокурора.

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