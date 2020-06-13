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Сплеск епідемії коронавірусу стався через пом’якшення карантину – МОЗ

Субота, 13 червня 2020, 17:51

Причиною збільшення випадків захворювання на Covid-19 не є збільшення кількості тестувань, це сталося через послаблення карантину в Україні.

Джерело: брифінг головного санітарного лікаря, заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка

Пряма мова: "Динаміка, яка у нас є, вона показує, що інколи збільшення кількості тестувань не тягне за собою збільшення кількості виявлених хворих на коронавірусну хворобу. Ми пов’язуємо збільшення кількості виявлення випадків коронавірусної хвороби, які реєструються впродовж останніх трьох днів, саме з пом’якшенням карантинних заходів".

Деталі: Зокрема, за словами Ляшка, причина в тому, що суб’єкти господарювання не дотримуються протиепідемічних заходів. Серед них перевізники і заклади харчування. Наприклад, перевірки показали, що кожен шостий об’єкт продажу продуктів харчування має ті чи інші порушення. Це і великі скупчення людей, і відсутність антисептиків і масок на обличчях.

Нагадаємо: раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко відповів на питання, наскільки ймовірна зупинка громадського транспорту, зокрема метро, через збільшення заражень коронавірусом в Україні.

За минулу добу, 12 червня, в Україні зафіксували 753 випадки зараження коронавірусом.

Світлана Кізілова, УП
Теми: коронавірусМОЗепідемія


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