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Всплеск эпидемии коронавируса произошел из-за смягчения карантина - Минздрав

Суббота, 13 июня 2020, 17:51
Всплеск эпидемии коронавируса произошел из-за смягчения карантина - Минздрав

Причиной увеличения случаев заболевания Covid-19 не является увеличение количества тестов, это произошло из-за ослабления карантина в Украине.

Источник: брифинг главного санитарного врача, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко

Прямая речь: "Динамика, которая у нас есть, она показывает, что иногда увеличение количества тестирований не влечет за собой увеличение количества выявленных больных коронавирусной болезнью. Мы связываем увеличение количества выявления случаев коронавирусной болезни, которые регистрируются в течение последних трех дней, именно со смягчением карантинных мероприятий".

Детали: В частности, по словам Ляшко, причина в том, что субъекты хозяйствования не соблюдают противоэпидемические мероприятия. Среди них перевозчики и заведения общественного питания. Например, проверки показали, что каждый шестой объект продажи продуктов питания имеет те или иные нарушения. Это и большие скопления людей, и отсутствие антисептиков и масок на лицах.

Напомним: ранее Главный санитарный врач Виктор Ляшко ответил на вопрос, насколько вероятна остановка общественного транспорта, в частности метро, ​​из-за увеличения заражений коронавирусом в Украине.

За минувшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом.

Светлана Кизилова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусМинздравэпидемия
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