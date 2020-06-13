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Бойовики здійснили 6 обстрілів й поранили одного військового

Субота, 13 червня 2020, 18:52

На Донбасі 16 червня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовослужбовець був поранений.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: За даними штабу, 13 червня ворог застосував заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Неподалік Славного агресор двічі вів вогонь по українських позиціях з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Пищевика – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також противник випустив 50 снарядів 122-го калібру по оборонних укріпленнях Об’єднаних сил поблизу Луганського, при цьому розмістивши свої артилерійські системи поруч з будинками мирних мешканців на східній околиці Калінінського.

Поруч Кримського ворог два рази вів вогонь із 120 мм та 82 мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Дослівно: "Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Наші воїни такі нахабні дії без відповіді не залишили та застосували штатне озброєння, після чого окупанти згорнули свою злочинну діяльність. Втрати противника уточнюються".

Нагадаємо: раніше штаб ООС повідомляв, що 13 червня біля Пищевика поранили бійця ЗСУ.

Українська правда
Теми: війнаДонбасООС


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