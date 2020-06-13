Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики здійснили 6 обстрілів й поранили одного військового

Субота, 13 червня 2020, 18:52
Бойовики здійснили 6 обстрілів й поранили одного військового

На Донбасі 16 червня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовослужбовець був поранений.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: За даними штабу, 13 червня ворог застосував заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Неподалік Славного агресор двічі вів вогонь по українських позиціях з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Пищевика – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також противник випустив 50 снарядів 122-го калібру по оборонних укріпленнях Об’єднаних сил поблизу Луганського, при цьому розмістивши свої артилерійські системи поруч з будинками мирних мешканців на східній околиці Калінінського.

Поруч Кримського ворог два рази вів вогонь із 120 мм та 82 мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Дослівно: "Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Наші воїни такі нахабні дії без відповіді не залишили та застосували штатне озброєння, після чого окупанти згорнули свою злочинну діяльність. Втрати противника уточнюються".

Нагадаємо: раніше штаб ООС повідомляв, що 13 червня біля Пищевика поранили бійця ЗСУ.

Українська правда
Теми: війнаДонбасООС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
війна
Росія продовжує отримувати рекордні прибутки від експорту зерна – Держдеп
Росіяни обстріляли Желанне Перше: 5 поранених, серед них двоє дітей, які гралися у дворі
Резніков пропонує дозволити розміщення іноземних військових баз в Україні
Останні новини
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
18:43
У США остаточно схвалили оборонний бюджет: $300 млн в ньому - для України
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
ОновленоРосія обстріляла центральну частину Херсона, загинув чоловік
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
Усі новини...
Реклама: