Боевики совершили 6 обстрелов и ранили одного военного

На Донбассе 16 июня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий был ранен.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: По данным штаба, 13 июня враг применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Славного агрессор дважды вел огонь по украинским позициям из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также противник выпустил 50 снарядов 122-го калибра по оборонным укреплениям Объединенных сил вблизи Луганского, при этом разместив свои артиллерийские системы рядом с домами мирных жителей на восточной окраине Калининского.

Около Крымского враг два раза вел огонь из 120 мм и 82 мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Дословно: "В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили штатное вооружение, после чего оккупанты свернули свою преступную деятельность. Потери противника уточняются".

Напомним: ранее штаб ООС сообщал, что 13 июня вблизи Пищевика ранили бойца ВСУ.