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Справа Гандзюк: Мангер у лікарні, активісти говорять про ухиляння від суду

Субота, 13 червня 2020, 21:47

Підозрюваний у замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк Владислав Мангер опинився у лікарні, активісти вважають, що таким чином він ховається від примусового приводу до суду.

Джерело: заява ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?", колишній український боксер Володимир Вірчіс у Facebook

Деталі: Вірчіс заявив, що Мангер перебуває у відділенні реанімації, "з якого його хочуть примусово взяти під варту співробітники силових структур".

За словами активістів, біля Херсонського обласного кардіологічного диспансеру помітили автомобіль Мангера.

Дослівно: "Це саме той медзаклад, де головлікар Олег Мазуряк збирається ховати Мангера від обов’язкового приводу на судове засідання про зміну запобіжного заходу. Фото зроблене ще вчора (12 червня - УП), тобто в день, коли Мангер мав би виконувати свої обіцянки - бути присутнім в Києві на судовому засіданні. Але що зробив цей поважний і потужний боксер? Правильно - злякався і побіг робити довідки про поганий стан здоров’я (свій і своєї доньки)".

Нагадаємо: Досудове розслідування у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк було продовжене до 29 липня через нові обставини.

11 червня Мангер у своєму відеозверненні у Facebook заявив, що у справі Гандзюк з’явилося двоє нових свідків і що на них нібито чинили тиск.

Теми: напад на Гандзюксудактивістивбивство


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