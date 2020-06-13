Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Дело Гандзюк: Мангер в больнице, активисты говорят об уклонении от суда

Суббота, 13 июня 2020, 21:47

Подозреваемый в заказе нападения на активистку Катерину Гандзюк Владислав Мангер оказался в больнице, активисты считают, что таким образом он скрывается от принудительного привода в суд.

Источник: заявление инициативы "Хто замовив Катю Гандзюк?", бывший украинский боксер Владимир Вирчис в Facebook

Детали: Вирчис заявил, что Мангер находится в отделении реанимации, "из которого его хотят принудительно взять под стражу сотрудники силовых структур".

По словам активистов, возле Херсонского областного кардиологического диспансера заметили автомобиль Мангера.

Дословно: "Это именно то медучреждение, где главврач Олег Мазуряк собирается прятать Мангера от обязательного привода на судебное заседание об изменении меры пресечения. Фото сделано еще вчера (12 июня - УП), то есть в день, когда Мангер должен выполнять свои обещания - присутствовать в Киеве на судебном заседании. Но что сделал этот почтенный и мощный боксер? Правильно-испугался и побежал делать справки о плохом состоянии здоровья (своем и своей дочери)".

Напомним: досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк было продлено до 29 июля из-за новых обстоятельств.

11 июня Мангер в своем видеообращении в Facebook заявил, что в деле Гандзюк появились два новых свидетеля и что на них якобы оказывали давление.

Украинская правда
Темы: нападение на Гандзюксудактивистыубийство


powered by lun.ua
Главное сегодня

Тимошенко поддержит Ляшко на выборах в Раду

Заработали пункты пропуска с оккупированным Крымом

COVID-19 в Украине: 656 новых случаев, 171 выздоровление за сутки

В Украине возобновляется международное авиасообщение

Участница ультрамарафона, которую нашли через 8 часов, умерла

Адвокат заявил о коронавирусе у фигуранта дела о взятке НАБУ и САП

Все главные новости...
нападение на Гандзюк
Подозреваемого Мангера принудительно доставят в суд по делу Гандзюк
В деле Гандзюк появились новые обстоятельства: следствие возобновили
Зеленский о резонансных делах: Аваков должен довести до конца дело Шеремета
Последние новости
13:52
Стефанишина дала положительный прогноз относительно безвиза после пандемии
13:51
В полиции полагают, что повредить панно мемориального комплекса в Сваляве могла погода
13:45
ВАКС вынес первый тюремный приговор
13:40
"Укрпочта" получила грант на 80 тысяч долларов для закупки платежных терминалов в села
13:14
После получения нового статуса в НАТО Украина стремится к членству – Стефанишина
13:14
Тимошенко поддержит Ляшко на выборах в Раду
13:12
Директор школы узнала о COVID-19 у себя и все же пошла на работу
13:06
В Минцифры проверяют мобильный интернет в столице и просят киевлян помочь
12:50
Заработали пункты пропуска с оккупированным Крымом
12:48
Технические проблемы с пробным ВНО: в министерстве рассказали, куда обращаться за помощью
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!