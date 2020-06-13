Дело Гандзюк: Мангер в больнице, активисты говорят об уклонении от суда

Подозреваемый в заказе нападения на активистку Катерину Гандзюк Владислав Мангер оказался в больнице, активисты считают, что таким образом он скрывается от принудительного привода в суд.

Источник: заявление инициативы "Хто замовив Катю Гандзюк?", бывший украинский боксер Владимир Вирчис в Facebook

Детали: Вирчис заявил, что Мангер находится в отделении реанимации, "из которого его хотят принудительно взять под стражу сотрудники силовых структур".

По словам активистов, возле Херсонского областного кардиологического диспансера заметили автомобиль Мангера.

Дословно: "Это именно то медучреждение, где главврач Олег Мазуряк собирается прятать Мангера от обязательного привода на судебное заседание об изменении меры пресечения. Фото сделано еще вчера (12 июня - УП), то есть в день, когда Мангер должен выполнять свои обещания - присутствовать в Киеве на судебном заседании. Но что сделал этот почтенный и мощный боксер? Правильно-испугался и побежал делать справки о плохом состоянии здоровья (своем и своей дочери)".

Напомним: досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк было продлено до 29 июля из-за новых обстоятельств.

11 июня Мангер в своем видеообращении в Facebook заявил, что в деле Гандзюк появились два новых свидетеля и что на них якобы оказывали давление.