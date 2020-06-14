У лабораторіях Буковини зросла кількість зразків для тестування на COVID-19
Поточного тижня у Чернівецькій області зросла кількість зразків, які надходили для дослідження на коронавірус до лабораторій Буковини.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook
Пряма мова: "Боротьба із коронавірусною інфекцією в області не припиняється ні на день. На превеликий жаль, показники минулого тижня зростали. Якщо у попередні місяці до нашого лабораторного центру надходило від 300 до 500 зразків для тестування за добу, то цього тижня був день, коли привезли понад 800 аналізів".
Деталі: 13 червня коронавірус виявили у 47 буковинців. Таку кількість нових випадків зараження підтвердили під час лабораторного дослідження 424 зразків.
"Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3921 особу", – повідомив голова ОДА.
Окрім того, ще 11 жителів Чернівецької області вилікувались від коронавірусу. Вони двічі отримали негативний результат тестів.
Що передувало: 12 червня у Чернівецькій області коронавірус підтвердили у 38 осіб. 11 червня коронавірус підтвердили у 38 буковинців, а 10 червня – у 41 мешканця області.
Нагадаємо:
- За минулу добу, 12 червня, в Україні зафіксували 753 випадки зараження коронавірусом. Померли за добу 10 пацієнтів, одужали – 409.
- Найбільше випадків 12 червня зафіксовано на Львівщині – 132. На Закарпатті виявили 77 випадків, у Києві – 72.
- Всього з початку епідемії в Україні захворіли 30 506 людей, померли – 880, одужали – 13 976.