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У лабораторіях Буковини зросла кількість зразків для тестування на COVID-19

Неділя, 14 червня 2020, 00:23
У лабораторіях Буковини зросла кількість зразків для тестування на COVID-19

Поточного тижня у Чернівецькій області зросла кількість зразків, які надходили для дослідження на коронавірус до лабораторій Буковини. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "Боротьба із коронавірусною інфекцією в області не припиняється ні на день. На превеликий жаль, показники минулого тижня зростали. Якщо у попередні місяці до нашого лабораторного центру надходило від 300 до 500 зразків для тестування за добу, то цього тижня був день, коли привезли понад 800 аналізів". 

Деталі: 13 червня коронавірус виявили у 47 буковинців. Таку кількість нових випадків зараження підтвердили під час лабораторного дослідження 424 зразків.

"Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3921 особу", – повідомив голова ОДА.

Окрім того, ще 11 жителів Чернівецької області вилікувались від коронавірусу. Вони двічі отримали негативний результат тестів.

Що передувало: 12 червня у Чернівецькій області коронавірус підтвердили у 38 осіб. 11 червня коронавірус підтвердили у 38 буковинців, а 10 червня – у 41 мешканця області. 

Нагадаємо:

  • За минулу добу, 12 червня, в Україні зафіксували 753 випадки зараження коронавірусом. Померли за добу 10 пацієнтів, одужали – 409.
  • Найбільше випадків 12 червня зафіксовано на Львівщині – 132. На Закарпатті виявили 77 випадків, у Києві – 72.
  • Всього з початку епідемії в Україні захворіли 30 506 людей, померли – 880, одужали – 13 976.

Українська правда

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Теми: коронавірусЧернівецька область
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