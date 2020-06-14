В лабораториях Буковины выросло число образцов для тестирования на COVID-19

На текущей неделе в Черновицкой области возросло количество образцов, которые поступали для исследования на коронавирус в лаборатории Буковины.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "Борьба с коронавирусной инфекцией в области не прекращается ни на день. К большому сожалению, показатели прошлой неделе росли. Если в предыдущие месяцы до нашего лабораторного центра поступало от 300 до 500 образцов для тестирования в сутки, то на этой неделе был день, когда привезли более 800 анализов".

Детали: 13 июня коронавирус обнаружили у 47 буковинцев. Такое количество новых случаев заражения подтвердили во время лабораторного исследования 424 образцов.

"Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3921 человека", – сообщил председатель ОГА.

Кроме того, еще 11 жителей Черновицкой области вылечились от коронавируса. Они дважды получили отрицательный результат тестов.

Что предшествовало: 12 июня во Черновицкой области коронавирус подтвердили у 38 человек. 11 июня коронавирус подтвердили у 38 буковинцев, а 10 июня – у 41 жителя области.

Напомним: