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Число хворих на коронавірус на Рівненщині зросло на 30 осіб

Неділя, 14 червня 2020, 01:58
Число хворих на коронавірус на Рівненщині зросло на 30 осіб

У Рівненській області 13 червня підтвердили 31 випадок захворювання на COVID-19.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook

Деталі: Вік нових хворих від 3 до 84 років.

Наразі на Рівненщині від першого хворого зареєстровано 2372 випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Кількість жертв коронавірусу не змінилась – 46 летальних випадків. Окрім того, COVID-19 вже побороли 1274 жителі Рівненщини. 

У лабораторіях області залишається 169 зразків. 

Що передувало: 12 червня у Рівненській області підтвердили 55 нових випадків захворювання на COVID-19.

Нагадаємо:

  • За минулу добу, 12 червня, в Україні зафіксували 753 випадки зараження коронавірусом. Померли за добу 10 пацієнтів, одужали – 409.
  • Найбільше випадків 12 червня зафіксовано на Львівщині – 132. На Закарпатті виявили 77 випадків, у Києві – 72.
  • Всього з початку епідемії в Україні захворіли 30 506 людей, померли – 880, одужали – 13 976.

Українська правда
Теми: коронавірусРівненська область
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