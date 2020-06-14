Число хворих на коронавірус на Рівненщині зросло на 30 осіб
Неділя, 14 червня 2020, 01:58
У Рівненській області 13 червня підтвердили 31 випадок захворювання на COVID-19.
Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook
Деталі: Вік нових хворих від 3 до 84 років.
Наразі на Рівненщині від першого хворого зареєстровано 2372 випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Кількість жертв коронавірусу не змінилась – 46 летальних випадків. Окрім того, COVID-19 вже побороли 1274 жителі Рівненщини.
У лабораторіях області залишається 169 зразків.
Що передувало: 12 червня у Рівненській області підтвердили 55 нових випадків захворювання на COVID-19.
Нагадаємо:
- За минулу добу, 12 червня, в Україні зафіксували 753 випадки зараження коронавірусом. Померли за добу 10 пацієнтів, одужали – 409.
- Найбільше випадків 12 червня зафіксовано на Львівщині – 132. На Закарпатті виявили 77 випадків, у Києві – 72.
- Всього з початку епідемії в Україні захворіли 30 506 людей, померли – 880, одужали – 13 976.
Українська правда