Число хворих на коронавірус на Рівненщині зросло на 30 осіб

У Рівненській області 13 червня підтвердили 31 випадок захворювання на COVID-19.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook

Деталі: Вік нових хворих від 3 до 84 років.

Наразі на Рівненщині від першого хворого зареєстровано 2372 випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Кількість жертв коронавірусу не змінилась – 46 летальних випадків. Окрім того, COVID-19 вже побороли 1274 жителі Рівненщини.

У лабораторіях області залишається 169 зразків.

Що передувало: 12 червня у Рівненській області підтвердили 55 нових випадків захворювання на COVID-19.

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