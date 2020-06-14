Число больных коронавирусом в Ровенской области выросло на 30 человек
Воскресенье, 14 июня 2020, 01:58
В Ровенской области 13 июня подтвердили 31 случай заболевания COVID-19.
Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook
Детали: Возраст новых больных от 3 до 84 лет.
Сейчас на Ровенщине от первого больного зарегистрировано 2372 случая заболевания коронавирусной болезни. Число жертв коронавируса не изменилось – 46 летальных случаев. Кроме того, COVID-19 уже побороли 1274 жители Ровенской области.
В лабораториях области остается 169 образцов.
Что предшествовало: 12 июня во Ровенской области подтвердили 55 новых случаев заболевания COVID-19.
Напомним:
- За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом. Умерло за сутки 10 пациентов, выздоровело – 409.
- Больше всего случаев 12 июня зафиксировано во Львовской области – 132. На Закарпатье обнаружили 77 случаев, в Киеве – 72.
- Всего с начала эпидемии в Украине заболело 30 506 человек, умерло – 880, выздоровело – 13976.
Украинская правда