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Число больных коронавирусом в Ровенской области выросло на 30 человек

Воскресенье, 14 июня 2020, 01:58
Число больных коронавирусом в Ровенской области выросло на 30 человек

В Ровенской области 13 июня подтвердили 31 случай заболевания COVID-19.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook

Детали: Возраст новых больных от 3 до 84 лет.

Сейчас на Ровенщине от первого больного зарегистрировано 2372 случая заболевания коронавирусной болезни. Число жертв коронавируса не изменилось – 46 летальных случаев. Кроме того, COVID-19 уже побороли 1274 жители Ровенской области.

В лабораториях области остается 169 образцов.

Что предшествовало: 12 июня во Ровенской области подтвердили 55 новых случаев заболевания COVID-19.

Напомним:

  • За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом. Умерло за сутки 10 пациентов, выздоровело – 409.
  • Больше всего случаев 12 июня зафиксировано во Львовской области – 132. На Закарпатье обнаружили 77 случаев, в Киеве – 72.
  • Всего с начала эпидемии в Украине заболело 30 506 человек, умерло – 880, выздоровело – 13976.

Украинская правда
Темы: коронавирусРовенская область
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