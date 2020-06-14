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Львівщина в рази обійшла інші регіони по коронавірусу: 139 заражень за добу

Неділя, 14 червня 2020, 10:49

Минулої доби, 13 червня, у Львівській області виявили 139 випадків зараження коронавірусом. Це у два з лишнім рази більше ніж в Києві, який йде наступним в групі лідерів по розповсюдженню хвороби.

Джерело: недільний брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова

Пряма мова: "За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Львівській області – 139, у місті Київ – 66 та Закарпатській області - 49".

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Нагадаємо: Загалом минулої доби в Україні зафіксовано 648 нових захворювань на Covid-19, з них 50 дітей і 48 медичних працівників. 9 людей померли.

Світлана Кізілова, УП
Теми: ЛьвівЛьвівщинакоронавірусепідемія


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