Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Львівщина в рази обійшла інші регіони по коронавірусу: 139 заражень за добу

Неділя, 14 червня 2020, 10:49
Львівщина в рази обійшла інші регіони по коронавірусу: 139 заражень за добу

Минулої доби, 13 червня, у Львівській області виявили 139 випадків зараження коронавірусом. Це у два з лишнім рази більше ніж в Києві, який йде наступним в групі лідерів по розповсюдженню хвороби.

Джерело: недільний брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова

Пряма мова: "За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Львівській області – 139, у місті Київ – 66 та Закарпатській області - 49".

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: Загалом минулої доби в Україні зафіксовано 648 нових захворювань на Covid-19, з них 50 дітей і 48 медичних працівників. 9 людей померли.

Світлана Кізілова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛьвівЛьвівщинакоронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Львів
Російська ракетна атака на Львів: кількість загиблих зросла до 9
МВС показало перші хвилини після ракетної атаки на Львів
Ще один приклад жорстокості Кремля – Блінкен про російську атаку на Львів
Останні новини
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
18:43
У США остаточно схвалили оборонний бюджет: $300 млн в ньому - для України
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
ОновленоРосія обстріляла центральну частину Херсона, загинув чоловік
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
Усі новини...
Реклама: