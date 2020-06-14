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Львовщина в разы обошла другие регионы по коронавирусу: 139 заражений в сутки

Воскресенье, 14 июня 2020, 10:49
Львовщина в разы обошла другие регионы по коронавирусу: 139 заражений в сутки

За прошедшие сутки, 13 июня, во Львовской области обнаружили 139 случаев заражения коронавирусом. Это в два с лишним раза больше чем в Киеве, который идет следующим в группе лидеров по распространению болезни.

Источник: воскресный брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Прямая речь: "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Львовской области - 139, в городе Киев - 66 и Закарпатской области - 49".

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: В общем за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 648 новых заболеваний Covid-19, из них 50 детей и 48 медицинских работников. 9 человек умерли.

Светлана Кизилова, УП
Темы: ЛьвовЛьвовщинакоронавирусэпидемия
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