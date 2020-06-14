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Зеленського застерегли від побудови поліцейської держави й пригадали Януковича

Неділя, 14 червня 2020, 14:07

До глави держави Володимира Зеленського з відкритим листом звернулися колишні політв’язні, історики, громадські діячі та активісти, що обурені врученням підозри п’ятому президенту України, нардепу Петру Порошенку. На їх думку, дії влади дискредитують правоохоронну систему України.

Джерело: повідомлення колишнього політв’язня, учасника ініціативи "Першого грудня" Йосифа Зісельса у Facebook

Дослівно: "Звернутись із цим листом нас спонукали останні події, які повертають нашу державу у часи Януковича. Сваволя, вибіркове правосуддя, політичні переслідування після Революції Гідності мали назавжди полишити Україну. Ми обурені діями ДБР та ОГПУ, які повертають ці огидні явища в українську дійсність. Це – ознаки формування в Україні поліцейської держави.

Ганебне, незаконне, непрофесійне шоу, влаштоване навколо начебто "вручення підозри" п’ятому Президенту України, народному депутату Україну Петру Порошенку не робить честі владі. Воно значно погіршує імідж нашої країни у світі. Такі дії дискредитують саму правоохоронну систему, руйнують і без того невисоку довіру до неї. Суспільству посилається небезпечний сигнал: "органам" закон не писаний. А отже, завтра будь-чиї права можуть розтоптати – було би політичне замовлення

Не варто наслідувати приклад Януковича. Він призводить до руйнівних наслідків, і в першу чергу для влади".

Деталі: Підписанти зазначають, що в Україну повернулись репресії проти політичних опонентів, а дії правоохоронців стосовно Порошенка ослаблюють позицію України на міжнародній арені.

На їх думку, звинувачення президента України за видання указу про кадрове призначення у Службу зовнішньої розвідки України виглядають дивно,  адже це його конституційні повноваження. Крім іншого, йдеться у листі, це може поставити під сумнів будь-які кадрові рішення, які ухвалює як нинішній, так і майбутні очільники держави і це – небезпечний прецедент.

Відкритий лист підписали, зокрема, письменник та Надзвичайний і повноважний посол України Юрій Щербак, керівник Центру європейських гуманітарних досліджень НаУКМА Костянтин Сігов, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія", ексміністр освіти і науки Сергій Квіт, колишній політв’язень і поет Микола Горбаль, директор Українського центру вивчення історії Голокосту Анатолій Подольський та інші, загалом близко трьох десятків людей.

Нагадаємо: П'ятому президенту Петру Порошенку 10 червня вручили підозру у будівлі Державного бюро розслідування, але його адвокат Ілля Новіков заперечує це і заявляє, що він покинув приміщення.

За словами адвоката Порошенка, підозру намагалися вручити у справі щодо призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Українська правда
Теми: ЗеленськийПорошенкоДБРпрезидент


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