Зеленского предостерегли от построения полицейского государства и припомнили Януковича

К главе государства Владимиру Зеленскому с открытым письмом обратились бывшие политзаключенные, историки, общественные деятели и активисты, возмущенные вручением подозрения пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко. По их мнению, действия власти дискредитируют правоохранительную систему Украины.

Источник: сообщение бывшего политзаключенного, участника инициативы "Першого грудня" Иосифа Зисельса в Facebook

Дословно: "Обратиться с этим письмом нас побудили последние события, которые возвращают наше государство во времена Януковича. Произвол, выборочное правосудие, политические преследования после Революции Достоинства должны были навсегда покинуть Украину. Мы возмущены действиями ГБР и ОГПУ, которые возвращают эти отвратительные явления в украинскую действительность. Это - признаки формирования в Украине полицейского государства.

Позорное, незаконное, непрофессиональное шоу, устроенное вокруг якобы "вручения подозрения" пятому президенту Украины, народному депутату Украины Петру Порошенко не делает чести власти. Оно значительно ухудшает имидж нашей страны в мире. Такие действия дискредитируют саму правоохранительную систему, разрушают и без того невысокое доверие к ней. Обществу посылается опасный сигнал: "органам" закон не писан. А значит, завтра чьи угодно права могут растоптать - был бы политический заказ

Не стоит следовать примеру Януковича. Он приводит к разрушительным последствиям, и в первую очередь для власти".

Детали: Подписанты отмечают, что в Украину вернулись репрессии против политических оппонентов, а действия правоохранителей относительно Порошенко ослабляют позицию Украины на международной арене.

По их мнению, обвинения президента Украины за издание указа о кадровом назначении в Службу внешней разведки Украины выглядят странно, ведь это его конституционные полномочия. Помимо прочего, говорится в письме, это может поставить под сомнение любые кадровые решения, которые принимает как нынешний, так и будущие руководители государства и это - опасный прецедент.

Открытое письмо подписали, в частности, писатель и Чрезвычайный и полномочный посол Украины Юрий Щербак, руководитель Центра европейских гуманитарных исследований НаУКМА Константин Сигов, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия", экс-министр образования и науки Сергей Квит, бывший политзаключенный и поэт Николай Горбаль, директор Украинского центра изучения истории Холокоста Анатолий Подольский и другие, всего около трех десятков человек.

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Напомним: Пятому президенту Петру Порошенко 10 июня вручили подозрение в здании Государственного бюро расследований, но его адвокат Илья Новиков отрицает это и заявляет, что он покинул помещение.

По словам адвоката Порошенко, подозрение пытались вручить по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.