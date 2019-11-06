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Між Порошенком і Семочком міг бути "договорняк" про незаконне звільнення – ЗМІ

Середа, 6 листопада 2019, 22:48

Ексзаступник керівника Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко оскаржує указ президента Петра Порошенка в суді, бо на момент звільнення офіційно перебував на лікарняному.

Джерело: сюжет "Повернення Семочка: сюрприз-звільнення від Порошенка" на Bihus.Info

Деталі: Розслідувачка Леся Іванова припустила, що Семочко і Порошенко досягли обопільної згоди щодо звільнення розвідника у такий спосіб, щоб той згодом міг оскаржити "незаконне" рішення президента в суді і поновитися на посаді.

6 квітня, в суботу, за тиждень до звільнення Семочка, його бачили на вході в Адміністрацію президента.

8 квітня, у найближчий робочий день після розмови з Порошенком в АП, розвідник оформлює лікарняний.

12 квітня Порошенко видає указ про звільнення Семочка з посади.

14 квітня на загальнонаціональних передвиборчих дебатах президент робить офіційну заяву, що звільнив Семочка.

Порошенко, зокрема, каже: "Я його запросив. Ми з ним переговорили. Він був звільнений".

Семочко подав до суду, але із запізненням. На оскарження закон дає місяць, але документи опинилися у суді аж 23 травня.

В ухвалі касаційного адмінсуду запізнення пояснюється тим, що Семочко, доки перебував на лікарняному, не знав, що його звільнили.

Аж доки вийшов на роботу 22 квітня і на сайті президента прочитав, що його звільнено. Якщо так, кажуть журналісти, то місячний строк між "дізнався" і "подав до суду" дотримано.

Адвокати ексрозвідника наполягають на тому, що рішення про звільнення суперечить ст.40 Кодексу законів про працю, за яким заборонено звільнювати, якщо той, кого звільнюють, перебуває на лікарняному.

Розслідувачі також стверджують, що Порошенко навряд чи не знав про це правило, а Семочко навряд чи не знав про своє звільнення, про яке "говорила вся країна" після офіційної заяви Порошенка на кількох телеканалах.

Справу про поновлення Семочка нещодавно почали розглядати у суді.

Нагадаємо:

  • У ще одному розслідуванні Лесі Іванової йшлося про те, як Семочко, на чолі економічної контррозвідки СБУ, втручався у закупівлі ліків для діалізу, що спричинило зупинку закупівель і нестачу препаратів.
  • Журналісти також дізналися про статки Семочка. Його сім'я нібито володіє трьома будинками загальною вартістю близько $8 млн.
  • НАБУ відкрило справу за статтею "незаконне збагачення".
  • Журналісти також з'ясували, що родичі розвідника мають російські паспорти та постійно "курсують" між Києвом і анексованим Кримом.
  • СБУ розпочала кримінальне провадження за статтею "державна зрада".
  • Сам Семочко заявив, що не має стосунку до будинків під Києвом вартістю в мільйони доларів, а його дружина є виключно громадянкою України.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоСемочко
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