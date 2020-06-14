Микола Тищенко очолив київський осередок "Слуги народу"

Партія "Слуга Народу" визначилася з головами осередків у Закарпатській області та Києві. Це народні депутати Ігор Кривошеєв та Микола Тищенко відповідно.

Джерело: заступниця голови депутатської фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook

Пряма мова: "Трохи детальніше зупинюся на київській міській організації. Розумію, що до неї буде прикуто чи не найбільше уваги. До Ради столичного осередку ввійшли: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко; народний депутат Андрій Холодов; депутати, які обиралися на мажоритарних округах у столиці: Ганна Бондар, Мар'яна Безугла, Людмила Буймістер, Роман Грищук, Дмитро Гурін, Артем Дубнов, Леся Забуранна, Максим Перебийніс, , Анна Пуртова, Сергій Швець, Богдан Яременко, Олександр Юрченко.

Деталі: за словами Кравчук, саме вони розуміють "ситуацію в Києві", а також проблеми, з якими стикаються мешканці столиці. Вона висловила впевненість, що всі перелічені "слуги" зможуть "сформувати потужну команду".

Нагадаємо: Микола Тищенко - один з можливих кандидатів у мери столиці.

Журналісти Bihus info з'ясували, що під час карантину ресторан нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідують відомі в політичних колах люди.

За їхніми словами, "Велюр" продовжує працювати: там приймають "особливих" гостей: народних депутатів, бізнесменів, "кварталівців" і партнерів Коломойського".

Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко стверджує, що його ресторан не працює для відвідувачів і там проходять лише "особисті зустрічі".