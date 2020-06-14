Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Николай Тищенко возглавил киевскую ячейку "Слуги народа"

Воскресенье, 14 июня 2020, 14:52
Николай Тищенко возглавил киевскую ячейку Слуги народа

Партия "Слуга народа" определилась с руководителями ячеек в Закарпатской области и Киеве. Это народные депутаты Игорь Кривошеев и Николай Тищенко соответственно.

Источник: заместитель главы депутатской фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook

Прямая речь: "Немного подробнее остановлюсь на киевской городской организации. Понимаю, что к ней будет приковано больше всего внимания. В Раду столичной организации вошли: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко; народный депутат Андрей Холодов; депутаты, которые избирались по мажоритарным округам в столице: Анна Бондарь, Марьяна Безугла, Людмила Буймистер, Роман Грищук, Дмитрий Гурин, Артем Дубнов, Леся Забуранная, Максим Перебийнис, Анна Пуртова, Сергей Швец, Богдан Яременко, Александр Юрченко.

Детали: по словам Кравчук, именно они понимают "ситуацию в Киеве", а также проблемы, с которыми сталкиваются жители столицы. Она выразила уверенность, что все перечисленные "слуги" смогут "сформировать мощную команду".

Напомним: Николай Тищенко – один из возможных кандидатов в мэры столицы.

Журналисты Bihus info выяснили, что во время карантина ресторан нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко посещают известные в политических кругах люди.

По их словам, "Велюр"продолжает работать: там принимают "особых" гостей: народных депутатов, бизнесменов, "кварталовцев" и партнеров Коломойского".

Тищенко утверждает, что его ресторан не работает для посетителей и там проходят лишь "личные встречи".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Слуга народа
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как институт Спартака Субботы связан со "слугами народа", Столаром и Ткаченко
Последние новости
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
Все новости...
Реклама: