Николай Тищенко возглавил киевскую ячейку "Слуги народа"

Партия "Слуга народа" определилась с руководителями ячеек в Закарпатской области и Киеве. Это народные депутаты Игорь Кривошеев и Николай Тищенко соответственно.

Источник: заместитель главы депутатской фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook

Прямая речь: "Немного подробнее остановлюсь на киевской городской организации. Понимаю, что к ней будет приковано больше всего внимания. В Раду столичной организации вошли: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко; народный депутат Андрей Холодов; депутаты, которые избирались по мажоритарным округам в столице: Анна Бондарь, Марьяна Безугла, Людмила Буймистер, Роман Грищук, Дмитрий Гурин, Артем Дубнов, Леся Забуранная, Максим Перебийнис, Анна Пуртова, Сергей Швец, Богдан Яременко, Александр Юрченко.

Детали: по словам Кравчук, именно они понимают "ситуацию в Киеве", а также проблемы, с которыми сталкиваются жители столицы. Она выразила уверенность, что все перечисленные "слуги" смогут "сформировать мощную команду".

Напомним: Николай Тищенко – один из возможных кандидатов в мэры столицы.

Журналисты Bihus info выяснили, что во время карантина ресторан нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко посещают известные в политических кругах люди.

По их словам, "Велюр"продолжает работать: там принимают "особых" гостей: народных депутатов, бизнесменов, "кварталовцев" и партнеров Коломойского".

Тищенко утверждает, что его ресторан не работает для посетителей и там проходят лишь "личные встречи".