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ООС: 7 обстрілів, без втрат

Неділя, 14 червня 2020, 17:44
ООС: 7 обстрілів, без втрат

У неділю збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню, втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок обстрілів немає.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Луганського противник тричі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Також ворог обстріляв українські позиції біля Оріхового та два рази поруч Хутора Вільного з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети по оборонцях Авдіївки.

Українські військові відкривали прицільний вогонь у відповідь по опорних пунктах противника.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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