ООС: 7 обстрелов, без потерь

В воскресенье вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах Объединенных сил вследствие обстрелов нет.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Луганского противник трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также враг обстрелял украинские позиции у Орехово и два раза возле Хутора Вольного из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" русские оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы по защитникам Авдеевки.

Украинские военные открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника.