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ООС: 7 обстрелов, без потерь

Воскресенье, 14 июня 2020, 17:44
ООС: 7 обстрелов, без потерь

В воскресенье вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах Объединенных сил вследствие обстрелов нет.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Луганского противник трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также враг обстрелял украинские позиции у Орехово и два раза возле Хутора Вольного из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" русские оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы по защитникам Авдеевки.

Украинские военные открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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