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Росія створить засоби боротьби з гіперзвуковою зброєю – Путін

Неділя, 14 червня 2020, 20:34
Росія створить засоби боротьби з гіперзвуковою зброєю – Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія створить системи для боротьби з гіперзвуковою зброєю, коли інші країни тільки створять гіперзвукові ракети.

Джерело: Путін в інтерв'ю програмі "Вести недели" телеканалу "Росія 1" (ВГТРК), пише "Інтерфакс"

Пряма мова: "Вона з'явиться. Але мені здається, що ми зможемо приємно здивувати наших партнерів тим, що, коли у них ця зброя з'явиться, з великим ступенем імовірності у нас з'явиться засіб боротьби з цією зброєю".

За його словами, сьогодні протидіяти гіперзвуковим ракетам не може ніхто: "Швидкості такі, що взяти їх неможливо".

"В цьому унікальність нашого сьогоднішнього становища. Повторюю ще раз: з великим ступенем імовірності у нас засоби боротьби з гіперзвуковою зброєю з'являться до того моменту, коли у провідних країн світу з'явиться ця сама гіперзвукова зброя".

"Я завжди говорив, що провідні військові держави світу безумовно будуть володіти такою ж зброєю, яка є сьогодні у Росії, я маю на увазі гіперзвукову зброю. Але поки з 2018 року ця гіперзвукова зброя так ні в кого й не з'явилася ще".

Деталі: В інтерв'ю Путін також назвав дивною критику поправок до Конституції РФ партією КПРФ під приводом появи в країні "диктатури", зазначивши, що зміни в основний закон, навпаки, обмежують владу глави держави.

Пряма мова: "Якщо сьогодні президент сам стверджує голову уряду за згодою Держдуми, а потім без жодної згоди парламенту країни призначає міністрів фактично, то ситуація змінюється кардинально".

"Тепер остаточне рішення щодо голови уряду приймає сам парламент, так само, як по міністрах, а президент у запропонованому варіанті Конституції не має права їх відхилити. Істотна частина повноважень передається парламенту".

Передісторія:

  • В лютому 2019 року президент Росії Володимир Путін заявив, що в США повинні добре подумати, перш, ніж розміщувати свої ракети в Європі, оскільки в РФ готові відповісти на загрози розгортанням нових видів озброєння.
  • У лютому 2020 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що в Росії на Північному флоті тривають випробування новітньої гіперзвукової зброї.

Теми: ПутінРосіязброя
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