Россия создаст средства борьбы с гиперзвуковым оружием – Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия создаст системы для борьбы с гиперзвуковым оружием, когда другие страны только создадут гиперзвуковые ракеты.
Источник: Путин в интервью программе "Вести недели" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), пишет "Интерфакс"
Прямая речь: "Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием".
По его словам, сегодня противодействовать гиперзвуковым ракетам не может никто: "Скорости такие, что взять их невозможно".
"В этом уникальность нашего сегодняшнего положения. Повторяю еще раз: с большой степенью вероятности у нас средства борьбы с гиперзвуковым оружием появятся к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие".
"Я всегда говорил, что ведущие военные державы мира безусловно будут обладать таким же оружием, которое есть сегодня у России, я имею в виду гиперзвуковое оружие. Но пока с 2018 года это гиперзвуковое оружие так ни у кого и не появилось еще".
Детали: В интервью Путин также назвал странной критику поправок в Конституцию РФ партией КПРФ под предлогом появления в стране "диктатуры", отметив, что изменения в основной закон, наоборот, ограничивают власть главы государства.
Прямая речь: "Если сегодня президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, то ситуация меняется кардинально".
"Теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент, так же, как по министрам, а президент в предложенном варианте Конституции не имеет права их отклонить. Существенная часть полномочий передается парламенту".
Предыстория:
- В феврале 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что в США должны хорошо подумать, прежде, чем размещать свои ракеты в Европе, поскольку в РФ готовы ответить на угрозы развертыванием новых видов вооружения.
- В феврале 2020 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России на Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия.