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Окупанти п'яту добу не пускають людей через КПВВ "Мар'їнка"

Неділя, 14 червня 2020, 22:08

Окупанти п'яту добу блокують роботу КПВВ "Мар’їнка", зокрема понад три доби утримують перед своїм блокпостом двох осіб, не дозволяючи проїхати додому.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "П’яту добу поспіль російські війська та їх маріонеткові адміністрації не пропускають цивільних осіб у Донецькій області перетнути лінію розмежування у будь-яку зі сторін. КПВВ "Мар’їнка" досі не функціонує з вини окупантів, які блокують усі спроби громадян добратися до рідних домівок".

"Кричущим прикладом цинічного поводження з цивільними особами є те, що російські найманці уже понад три доби утримують перед своїм блокпостом двох осіб на легковому автомобілі, вперто не дозволяючи їм проїхати додому".

Деталі: У пресцентрі ООС додали, що українські прикордонники зі складу Об’єднаних сил, за необхідності, готові забезпечити повернення цих громадян назад на підконтрольну уряду України територію.

Водночас повідомляється, що на КПВВ "Станиця Луганська", де з суботи запрацював піший перехід, у неділю лінію розмежування перетнуло 180 громадян: 75 на підконтрольну уряду України територію та 105 у зворотному напрямку.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіОРДЛО


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