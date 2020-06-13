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З ОРДЛО прибувають абітурієнти, які не знали про скасування пробного ЗНО

Субота, 13 червня 2020, 13:01
З ОРДЛО прибувають абітурієнти, які не знали про скасування пробного ЗНО

Станом на 10 ранку суботи через КПВВ "Станиця Луганська" на контрольовану територію України прослідувало 34 абітурієнти для складання ЗНО.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: 13 червня за розпорядженням Командувача операції об’єднаних сил у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" з 07.00 розпочато пропуск через лінію розмежування.

Повідомлялося, що з 07.00 до 13.00 буде здійснюватися пропуск осіб з тимчасово окупованої території на контрольовану, а з 13.00 до 17.00 – тих, хто слідує у зворотному напрямку.

Дослівно: "Російські збройні формування частково розблокували перетин лінії розмежування з тимчасово окупованим Луганськом. Станом на 10.00 13 червня через КПВВ "Станиця Луганська" на контрольовану територію України прослідувало 54 громадянина, серед яких 34 абітурієнта".

Деталі: Зазначається також, що в КПВВ "Мар’їнка" будуть здійснюватися пропускні операції з 11.00 до 14.00. Однак перетин лінії розмежування у межах цього дорожнього коридору окупанти продовжують блокувати.

Що передувало: Рішення про скасування пробного ЗНО Кабміном було прийнято пізно увечері в п'ятницю. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов оголосив про нього в суботу зранку.

Пробне ЗНО мало відбутися 15 і 17 червня. Основна сесія ЗНО починається з 25 червня. 

Передісторія:

  • Протягом трьох діб російські війська та їх маріонеткові адміністрації не пропускали цивільних, які намагаються перетнути лінію розмежування у будь-який з боків.

Українська правда
Теми: ОРДЛОосвітаПрикордонна служба
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