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АРМА шукає управителя для УМХ Курченка

Понеділок, 15 червня 2020, 09:31

Агентство з розшуку та менеджменту активів шукає управителя для одного зі своїх найбільших активів – Українського Медіа Холдингу, який належав бізнесмену-втікачу Сергію Курченку.

Джерело: сайт АРМА

Дослівно: "Пошук управителя: корпоративні права, цінні папери, майнові права інтелектуальної власності, нерухоме та рухоме майно Українського Медіа Холдингу".

Деталі: До вказаного активу входять корпоративні права 72 юридичних осіб, акції 7 юридичних осіб, майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, засвідчені 283 свідоцтвами на знаки для товарів і послуг, нерухоме майно ( 5 нежилих приміщень та 1 нежитловий будинок, 1 земельна ділянка, 2 гаражних бокси), а також поліграфічне обладнання у кількості 20 одиниць.

Повідомляється, що УМХ переданий в АРМА на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду Києва від 9 вересня 2019 року.

Документи від потенційних управителів приймають до 3 липня включно.   

Передісторія: 

  • Активи групи "Український медіа холдинг" передали в управління АРМА у вересні 2019 року.
  • За даними "Наших грошей", в АРМА зокрема потрапили ТОВ "Видавничий Дім Український Медіа Холдінг", корпоративні права ТОВ "Ізвєстія-Україна", ТОВ "Кореспондент", ТОВ  "Редакція газети "Команда", ТОВ  "За  кермом – Україна", ТОВ  "Твоя преса", ТОВ "ТРК "Киевские ведомости" – телерадіоефір", ТОВ  "Бігмір Онлайн" та ТОВ  "Бігмір Інтернет", ДП  "Лаунж-ФМ", акції, емітовані ПАТ "КП медіа" та акції, емітовані ПРАТ "КП в Україні".
  • Усе це арештували в рамках провадження №12013220540000400 щодо створення екс-президентом Віктором Януковичем злочинної організації та вчинення групою осіб у її складі особливо тяжких злочинів проти держави.
  • Одним із підозрюваних є власник групи СЄПЕК Сергій Курченко, по якому ГПУ у березні завершила досудове розслідування.
  • UMH Group група Сергія Курченка придбала у 2013 році.
  • Олігарха Курченко називали "гаманцем Януковича". Він з'явився в інформаційному просторі наприкінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК". 
  • Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців і журналістів, зокрема, про розкрадання майна держпідприємства "Укргазвидобування", організації схеми незаконного ввезення на територію України і реалізації нафтопродуктів.
  • Курченко підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, його оголошено в розшук.
  • Журналісти знайшли документи, що викривають схеми Курченка для ухилення від оподаткування. Внаслідок цих схем Україна, за їхніми даними, втратила $1 млрд доходу.

Українська правда
Теми: КурченкоАРМА


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