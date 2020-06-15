АРМА шукає управителя для УМХ Курченка

Агентство з розшуку та менеджменту активів шукає управителя для одного зі своїх найбільших активів – Українського Медіа Холдингу, який належав бізнесмену-втікачу Сергію Курченку.

Джерело: сайт АРМА

Дослівно: "Пошук управителя: корпоративні права, цінні папери, майнові права інтелектуальної власності, нерухоме та рухоме майно Українського Медіа Холдингу".

Деталі: До вказаного активу входять корпоративні права 72 юридичних осіб, акції 7 юридичних осіб, майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, засвідчені 283 свідоцтвами на знаки для товарів і послуг, нерухоме майно ( 5 нежилих приміщень та 1 нежитловий будинок, 1 земельна ділянка, 2 гаражних бокси), а також поліграфічне обладнання у кількості 20 одиниць.

Повідомляється, що УМХ переданий в АРМА на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду Києва від 9 вересня 2019 року.

Документи від потенційних управителів приймають до 3 липня включно.

Передісторія: